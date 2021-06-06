شكرا لقرائتكم خبر عن بترا: 4 إصابات فى صفوف قوات الأمن الأردنية خلال تعاملها مع أعمال شغب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الأمن العام عن إصابة أربعة من صفوف القوة الأمنية التى تتعامل مع أعمال الشغب فى لواء ناعور، وهم قيد العلاج.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، وفق وكالة الأنباء الرسمية الأردنية "بترا"، إن قوة أمنية تعاملت مساء امس السبت مع أعمال شغب وإحراق مركبات وإطلاق عيارات نارية في الهواء قام بها مجموعة من الأشخاص في منطقة ناعور، ونتج عن تلك الأعمال إصابة أربعة من رجال الأمن العام، وجرى إسعافهم إلى المستشفى، وهم قيد العلاج.

وأكد الناطق الإعلامي أن القوة الأمنية ما زالت تتعامل مع عدد من مثيرى الشغب ولم تسمح لهم باختراق القانون والتعدى وتعطيل سير الحياة العامة وسيتم التعامل معهم بكل حزم.

وكانت قد جددت وزارة الداخلية الأردنية التأكيد على عدم السماح بإقامة أية تجمعات أو فعاليات أو بناء بيوت شعر بشكل مخالف للقانون، وذلك فى ظل دعوات لإقامة فعاليات يوم غد الأحد على نسق التجمعات التي تمت خلال الفترة القريبة الماضية.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة اليوم السبت إن الأجهزة المعنية ستتعامل مع هذا الأمر وفقا للقانون وبما يحافظ على السلم المجتمعي وأمن وأمان المواطنين ومبدأ سيادة القانون.