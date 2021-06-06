شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة حذف ملفات الحاسب نهائياً بحيث لا يمكن استعادتها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
في كثير من الأحيان يرغب مستخدمو أجهزة الحاسب الآلي في حذف بعض ملفات والتخلص منها نهائياً بطريقة لا يمكن استعادتها.
وفي هذا السياق، نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، أوضح من خلاله طريقة حذف أي ملفات بأمان.
وقال الحمادي، معلقا على المقطع: “مهم.. إذا حذفت ملفات من جهازك الكمبيوتر وتريد تضمن أنه لن يتم استعادتها بأي طريقة، فهذه أحد الطرق المتوفرة لضمان حذف آثار الملفات بدون الحاجة لأي برنامج إضافي”.
وشرح عبدالعزيز الحمادي طريقة حذف الملفات بطريقة لا يمكن استعادتها من خلال المقطع أدناه:
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