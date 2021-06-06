فشل أمني جديد.. إعلام: محاولة تسلل إلى مقر هيئة الأركان الإسرائيلية

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد "الموقع الإلكتروني العبري واللا"، مساء اليوم السبت، بأنه في فشل أمني إسرائيلي خطير وجديد في قلب مدينة تل أبيب، تمكن 3 من "عرب فلسطين" من التسلل إلى مقر هيئة الأركان الإسرائيلية "الكرياه"، والاقتراب من القاعدة أو الهيئة بمسافة قريبة، دون أي رد فعل من الجيش أو الشرطة الإسرائيليين.

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وذكر الموقع العبري أنه تم القبض على الشبان الثلاثة، قبل يومين، بعد الاشتباه بهم أثناء الليل، وتم اقتيادهم لمقر الشرطة للاستجواب، حيث أكد الموقع من تفاصيل التحقيق الأولية، أن الشباب ينتمون إلى المجتمع العربي.

وذكر الموقع أن الجيش الإسرائيلي أمر، على الفور، بفتح تحقيق عاجل في نشاط أنظمة الإنذار المبكر في مقر هيئة الأركان الإسرائيلية "الكرياه"، وهو مقر قيادة أركان الجيش الإسرائيلي، وقيادة أجهزة استخبارات إسرائيل الثلاث.

والأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية الثلاث، هي المخابرات الخارجية "الموساد" والأمن العام "الشاباك"، والمخابرات العسكرية "أمان".

وأوضح التحقيق الأولي أن الشرطة اعتقلت 3 شبان عرب، ليلة الخميس/الجمعة، قرابة الساعة الرابعة فجرا، بعد الاشتباه في محاولتهم تسلق سور مقر "الكرياه" في تل أبيب، بعدما اقتربوا من السياج لمسافة 20 مترا فقط.