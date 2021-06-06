هجمات مسلحة على قوات أمنية بالقرب من طريق مطار الملكة علياء في الأردن

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت الداخلية في بيان منشور عبر وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن تلك الهجمات أسفرت عن إصابة عدد من الجنود.

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وأفادت كذلك مديرية الأمن العام عن إصابة أربعة من صفوف القوة الأمنية، التي تتعامل مع اعمال الشغب في لواء ناعور وهم قيد العلاج.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن قوة أمنية تعاملت مساء السبت مع أعمال شغب وإحراق مركبات وإطلاق عيارات نارية في الهواء قام بها مجموعة من الأشخاص في منطقة ناعور، ونتج عن تلك الأعمال إصابة أربعة من رجال الأمن العام وجرى إسعافهم إلى المستشفى وهم قيد العلاج.

وأكد كذلك أن القوات الأمنية لا تزال تتعامل مع عدد من مثيري الشغب، ولم تسمح لهم باختراق القانون والتعدي، وتعطيل سير الحياة العامة، وسيتم التعامل معهم بكل حزم.

كما جددت وزارة الداخلية الأردنية التأكيد على عدم السماح بإقامة أية تجمعات أو فعاليات بشكل مخالف للقانون، وذلك في ظل دعوات لإقامة فعاليات يوم غدا الاحد على نسق التجمعات التي تمت خلال الفترة القريبة الماضية.

​وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن الأجهزة المعنية، ستتعامل مع هذا الامر وفقا للقانون، وبما يحافظ على السلم المجتمعي وأمن وأمان المواطنين ومبدأ سيادة القانون.