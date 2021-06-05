«تمّ القبض»..عيون ساهرة تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه تهديد الأمن العام (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف الأمن العام عن ملابسات عدد من القضايا والجناة المتورطين في ارتكابها خلال الأيام القليلة الماضية.
وفي التفاصيل، تم القبض على مواطن في الرياض ارتكب عددًا من الجرائم التي تمثلت في السطو على الصيدليات والاعتداء على “مواطن” وسلبه.
كما تم ضبط مواطن تحدث بألفاظ مسيئة تجاه سكان إحدى المناطق عبر بث مباشر في إحدى تطبيقات التواصل الاجتماعي، وإيقاف أربعة مقيمين في الرياض قاموا بسرقة الكيابل الكهربائية والقواطع النحاسية والمتاجرة بها.
وفي القضيم تمكنت الجهات الأمنية أيضًا من ضبط ثمانية مقيمين انتحلوا صفة رجال أمن وسلبوا مبلغ مالي من “مقيم” في الرياض، فيما تم القبض أيضًا على مواطنان اعتديا على “عامل” داخل محطة وقود.
وفي تبوك قبضت الجهات الأمنية على مواطنين تورطا بسرقة تجهيزات من أبراج الضغط العالي التابعة لشركة الكهرباء وقدرت المسروقات بمليون و50 ألف ريال.
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