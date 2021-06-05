شكرا لقرائتكم خبر عن قبل بناء منزلك..تعرف على ضوابط لائحة الضوضاء وحالات الاستثناء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح نائب مدير مبادرة التلوث السمعي والبصري، سالم شعيب، ضوابط واشتراطات الضوضاء للمباني الجديدة حسب اللائحة التنفيذية للضوضاء، والتي تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من سبتمبر المقبل.

وقال سالم شعيب، خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه على الأشخاص الذين يرغبون في بناء منزل أو مبنى تجاري أو مصنع أو مستودع، الحصول على تصريح بيئي مقابل رسوم مالية، موضحًا أنه سوف يكون هناك تفسير للضوابط خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن اللائحة ستضمن جودة الأوساط البيئية من خلال تتبع ومراقبة مستويات التلوث الضوضائي في المدن والقرى، بالإضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي والحد من التأثير على التنوع البيولوجي.

وأشار نائب مدير مبادرة التلوث السمعي والبصري إلى أن اللائحة تحدد حالات مستثناة، وهي الضوضاء داخل المباني ومكبرات الصوت في المساجد والأنشطة العسكرية، وصافرات الإنذار، وضوضاء القطارات والمناطق القريبة من المطارات والأنشطة التشغيلية في الموانئ، بالإضافة إلى الاحتفالات الوطنية.

وختم سالم شعيب بقوله إنه يمكن الإبلاغ عن مخالفات لائحة الضوضاء، وذلك من خلال موقع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أو عن طريق حسابات التواصل الاجتماعي التابعة للمركز.