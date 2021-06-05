مصر تدين هجوما إرهابيا استهدف شمال بوركينا فاسو

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، تعرب مصر عن بالغ إدانتها للهجوم الإرهابي الذي شهده أمس إقليم ياجا شمال بوركينا فاسو وأسفر عن مقتل أكثر من مئة من المدنيين.

وأعربت الخارجية "عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لبوركينا فاسو الشقيقة ولأسر الضحايا الأبرياء، ومتمنيةً سرعة الشفاء للمُصابين".

وبحسب البيان "أكدت مصر، حكومةً وشعباً، على وقوفها جنباً إلى جنباً بجوار دولة بوركينا فاسو الشقيقة، وتضامنها معها في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب".

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وأمس قال مصدر محلي، لوكالة "سبوتنيك"، إن هجوما مسلحا على بلدة في منطقة ماركوي شمالي بوركينا فاسو أسفر عن مقتل 100 مدني وعدد غير محدد من الجرحى"، موضحا أن المسلحين اقتحموا البلدة في حدود الرابعة فجرا، وهاجموا المدنيين في أكواخهم وبعد دقائق فروا من البلدة.

وأضاف المصدر أن الجيش أرسل تعزيزات إلى المنطقة، فيما لم تصدر بعد حصيلة رسمية عن عدد المصابين.

وتدهور الوضع الأمني ​​بشكل حاد في بوركينا فاسو خلال شهر أيار/مايو الماضي حيث تضاعفت عدد الهجمات الإرهابية خاصة التي تستهدف المدنيين في القرى المعزولة شمالي البلاد.

وتعاني بوركينا فاسو مثل جارتيها في منطقة الساحل مالي والنيجر من العنف المسلح منذ عام 2015.