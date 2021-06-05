شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا في المغرب العربي.. تونس 1479 إصابة والرباط 426 والجزائر 320 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم السبت تسجيل 1479 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 353 ألفا و782 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان لها حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 46 وفاة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12 آلفا و948 حالة، موضحة أنه تم تسجيل شفاء 1579 حالة من الإصابة بالفيروس خلال ال(24) ساعة الماضية.

فيما أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 426 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 521 ألفا و195 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية - في بيان - بتسجيل 4 حالات وفاة ليصل العدد إلى 9173 شخصا، كما تم تسجيل 280 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 508 آلاف و850 شخصاً.

وأضاف البيان أنه تم إجراء 10 آلاف و327 فحصا للكشف عن الفيروس؛ مما رفع مجموع التحاليل التي أجريت منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي إلى 6 ملايين و40 ألفا و467 تحليلا.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الاولى من القاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 9 ملايين و108 آلاف و843 شخصا حتى اليوم.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 36 ألفا و278 شخصا تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن 58 ألفا و47 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالى متلقي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 5 ملايين و898 ألفا و644 شخصا.

وفى الجزائر سجلت البلاد 320 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و6 حالات وفاة, خلال الساعات الـ 24 الماضية .

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بلغ 130.681 ، فيما وصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 3.510 .