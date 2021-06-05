شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يحقق في مقتل وإصابة 10 عناصر من قوات البيشمركة إثر هجوم مسلح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم السبت، مقتل 5 من القوات المسلحة في البيشمركة وإصابة 5 آخرين بجروح، جراء هجوم مسلح طال قوات البيشمركة في الطريق إلى جبل متين في محافظة دهوك.

وذكرت الخلية -في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية- "في الوقت الذي نشجب ونستنكر هذا الاعتداء، فلن نسمح بتكراره وقد تم فتح تحقيق بالحادث الغادر لمعرفة ملابساته. ستبقى قوات البيشمركة قوة وطنية وسندا قويا للقوات المسلحة التي هي درع الوطن الحصين ضد أعدائه".

من جانبه.. أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول فتح تحقيق بشأن الاعتداء الذي تعرضت لها قوات البيشمركة في محافظة دهوك.

وقال رسول -في بيان- "ندين الاعتداء الارهابي الجبان الذي تعرضت له وحدة عسكرية عراقية ضمن قوات البيشمركة في الطريق إلى جبل متين في محافظة دهوك على يد مجموعات مسلحة غير عراقية".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث، وسوف ينال كل معتدٍ على دماء العراقيين وأمنهم الجزاء العادل"، مجدداً التأكيد على بسط السيادة الوطنية على كامل الأراضي العراقية ومنع أي خرق سواء كان داخلي أو خارجي، مشدداً على المبدأ الدستوري بعدم السماح بأن يكون العراق منطلقا لأي هجوم على جيرانه.