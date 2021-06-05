شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الوساطة السودانية تبحث مع الجبهة الثورية تقييم تنفيذ اتفاق السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء السودانية، إن الجبهة الثورية عقدت اجتماعا دعا له المستشار توت قلواك، رئيس لجنة الوساطة وذلك لتقييم عملية تنفيذ اتفاق جوبا ومتابعة تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق.

وقال دكتور محمد زكريا فرج الله مقرر المجلس القيادي للجبهة الثورية في تصريحات صحفية عقب الاجتماع اليوم، إن الاجتماع ضم كافة أطراف العملية السلمية من قيادات الجبهة الثورية، الذين وقعوا على اتفاقية سلام جوبا.

ووقف الاجتماع على سير تنفيذ الاتفاق في مختلف المسارات، حيث أكد المجتمعون على ضرورة الإسراع على تنفيذ على ما تم التوافق عليه في الاتفاقية في مسار اتفاق الشرق وضرورة إكمال اشراك شرق السودان في الجهاز التشريعي وفي مجلس الشركاء، وتمثيله في تشكيل اللجان العليا ذات الصلة بتنفيذ اتفاق مسار الشرق.