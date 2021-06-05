شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. سماء غائمة تتخللها سحب رعدية على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد بمشيئة الله، سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على عدد من مناطق المملكة.

وتشمل الحالة الجوية أجزاء من مرتفعات جيزان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غداً فيتوقع أن تسجل الدمام 49 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما يتوقع أن تسجل السودة 15 درجة مئوية كأقل درجة حرارة.