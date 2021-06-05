شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الضباب يرسم لوحة إبداعية في سماء الباحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

غطت سُحب الضباب الكثيف منطقة الباحة اليوم، في مشهد بديع عانق فيه الضباب قمم الجبال وتغلغل بين أشجار المتنزهات، ليهبط بانسيابيته المرنة إلى المباني والطرقات وينعش المكان برائحة النباتات الطبيعية التي تعطي النفس انطباعاً بالارتياح.

ووقت مجموعة من الصور تلك المناظر وهي مرتدية أحلى الحلل، وجاذبة في الوقت نفسه العاشقين للطبيعة وأجوائها الرائعة.

من جهتها، كثفت الجهات الأمنية وجودها في مختلف الطرق والمتنزهات لتنظيم حركة المرور.