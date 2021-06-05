شكرا لقرائتكم خبر عن 12 إصابة في تصادم مروع بين حافلة ركاب وشاحنة في الرياض (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهد حي نمار بالعاصمة الرياض، مساء اليوم السبت، حادث تصادم مروع بين حافلة لنقل الركاب وشاحنة، أسفر عن إصابة 12 شخصا، فيما باشرت الحادث 6 فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالرياض، ياسر الجلاجل، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا عند الساعة 15:15 بوجود حادث تصام بين حافلة نقل ركاب وشاحنة، من مواطن متعدد الإصابات بحي نمار مخرج 28 غرب الرياض، وتم توجيه 6 فرق إسعافية، مع تواجد القيادة الميدانية بالموقع، وبعد فرز الإصابات تبين وجود 12 إصابة ما بين متوسطة وخطيرة.

وتم نقل جميع الحالات عبر الفرق الإسعافية لمستشفى الملك سلمان ومدينة الملك سعود الطبية ومستشفى الإيمان ومستشفى الحبيب.

وأهاب الجلاجل بالجميع ضرورة التقيد بالأنظمة المرورية من خلال عدم ملاحقة سيارات الإسعاف اثناء مباشرة او نقل الحالات والحوادث وفسح المجال أمام المسعفين وعدم التجمهر في مواقع الحوادث حتى يقدم المسعفون الخدمات الطارئة الطبية للحالات التي يتم مباشرتها.