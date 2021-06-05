مصرف لبنان يكشف حقيقة "تعميم الـ800 دولار"

دبي - محمود عبدالرازق - أصدرت وحدة الإعلام والعلاقات العامة في المصرف بيانا أكدت فيه أن المسودة "غير دقيقة"، بحسب موقع الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

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وجاء في بيان المصرف: "تتداول بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مسودة تعميم توحي به أن التعميم الذي سيصدر عن مصرف لبنان والذي ينظم عملية دفع مبلغ 800 دولار نصفها بالدولار والنصف الآخر بالليرة اللبنانية على سعر منصة SAYRAFA".

وأكدت الوحدة في بيانها أن "هذه المسودة غير دقيقة وأن التعميم سيصدر وينشر للجميع نهار الاثنين 7 حزيران 2021. وهو يختلف عن المتداول حاليا".

وأمس الجمعة، نقلت وسائل إعلام لبنانية، وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما قالت إنه قرار لمصرف لبنان المركزي يلزم فيه ​المصارف​ بتسديد 400 ​دولار، إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية على أساس منصة "صيرفة"​ للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ تشرين الأول/ أكتوبر من سنة 2019 وكما أصبحت هذه الحسابات في آذار/ مارس 2021.

وتحتجز المصارف اللبنانية أموال المودعين بالدولار الأمريكي بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي تضرب البلاد. وقال البنك الدولي إن "أزمة لبنان المالية، قد تكون واحدة من أسوأ الانهيارات المالية التي شهدها العالم منذ ما يقرب من 200 عام".