حماس تبعث رسالة تهديد إلى إسرائيل... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت "وكالة شهاب للأنباء"، اليوم السبت، عن الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس المحتلة، محمد حمادة، أن "خطوة إسرائيل تأتي بهدف ترميم صورته التي تمرغت بالتراب".

وقال حمادة:

يوم أن نسفت مقاومة شعبنا الباسلة في الضفة والقدس والداخل، وفي مقدمتها صواريخ المقاومة من غزة العزة والبطولة عليهم كبرهم، وأدخلتهم الملاجئ بعد أن كانوا يخططون لتدنيس المسجد الأقصى يومها بآلاف من مستوطنيهم.

وحذر الناطق باسم حماس في القدس، إسرائيل، من استخدام القدس وسيلة للهروب من أزماته الداخلية، وفشله في حل مشكلاته السياسية، داعيا الأهالي الفلسطينيين في القدس والداخل الفلسطيني أن "يهبّوا نحو المسجد الأقصى، وذلك يوم الخميس المقبل، والمرابطة في المسجد الأقصى وحوله لحمايته من خبث الصهاينة ومخططاتهم".

ومن جانبها، أوضحت "صحيفة هاآرتس" العبرية، في وقت سابق اليوم السبت، أن المنظمات اليمينية الإسرائيلية تخطط لإقامة "مسيرة الأعلام" يوم الخميس المقبل في مدينة القدس، وداخل المدينة القديمة، خاصة في الشوارع الإسلامية فيها.

ونشرت الصحيفة العبرية دعوة تلك المنظمات على "فيسبوك"، وبرنامج المسيرة وخريطتها، فيما أكدت "هيئة البث الإسرائيلية" أنه من المحتمل أن توافق الشرطة الإسرائيلية على مسيرة "الأعلام" بشروط وبحدود معينة، وإن لم ترفضها كلية.