شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه لمستخدمي طريق «المدينة – مكة» السريع بسبب الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، تنبيها لمستخدمي طريق ” المدينة المنورة – مكة المكرمة ” السريع. وأشار فرع وزارة النقل، في تغريدة عبر “تويتر”، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظرًا لهطول الأمطار على الطريق. يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين يطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى تصل إلى 49 درجة مئوية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه لمستخدمي طريق «المدينة – مكة» السريع بسبب الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.