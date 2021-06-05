شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو..سرقة 8 مليون ريال من منزل مواطن بالرياض والقبض على الجناة في وقت قياسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم السبت، من استرداد (8,000,000) ريال تعود لمواطن والقبض على سارقيها.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من استرداد مبلغ (8,000,000) ريال، والقبض على مواطنين في العقد الرابع من العمر، ارتكبا حادثة السرقة التي تمثلت في اقتحام منزل مواطن بمدينة الرياض والاعتداء على العاملة المنزلية والاستيلاء على المبلغ، وضبط بحوزتهما مواد مخدرة وأسلحة نارية.

وأضاف الكريديس أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.