بعد إعلان موعدها… معلومات عن امتحانات الثانوية العامة في مصر

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
تبدأ الامتحانات الشعبة العلمية في 10 يوليو، وتستمر حتى 2 أغسطس/ آب المقبل، بينما تبدأ امتحانات الشعبة الأدبية يوم 11 يوليو وتستمر حتى 29 يوليو.
ولفتت "بوابة أخبار اليوم" إلى أن الامتحانات الورقية ستكون متاحة فقط لمن لم يتسلموا جهاز الـ "تابلت"، مشيرة إلى أن الامتحانات التجريبية الثالثة ستجرى في 21 يونيو/ حزيران.
وفيما يتعلق بالطلاب المكفوفين، فإن امتحاناتهم تبدأ في 11 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس، بينما تبدأ امتحانات الطلاب المتفوقون في 11 يوليو وتستمر حتى 5 أغسطس.
وقال وزير التربية والتعليم الفني طارق شوقي، إن المدة بين كل امتحان ستكون يوم، باستثناء الامتحانات التي تفصل بينها إجازة عيد الأضحى.
© Sputnik / M.HASSAN
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