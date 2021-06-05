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بعد إعلان موعدها… معلومات عن امتحانات الثانوية العامة في مصر

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دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH

ونشرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية أبرز المعلومات التي يبحث عنها الطلاب عن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/ 2021.

تبدأ الامتحانات الشعبة العلمية في 10 يوليو، وتستمر حتى 2 أغسطس/ آب المقبل، بينما تبدأ امتحانات الشعبة الأدبية يوم 11 يوليو وتستمر حتى 29 يوليو.

ولفتت "بوابة أخبار اليوم" إلى أن الامتحانات الورقية ستكون متاحة فقط لمن لم يتسلموا جهاز الـ "تابلت"، مشيرة إلى أن الامتحانات التجريبية الثالثة ستجرى في 21 يونيو/ حزيران.

وفيما يتعلق بالطلاب المكفوفين، فإن امتحاناتهم تبدأ في 11 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس، بينما تبدأ امتحانات الطلاب المتفوقون في 11 يوليو وتستمر حتى 5 أغسطس.

وقال وزير التربية والتعليم الفني طارق شوقي، إن المدة بين كل امتحان ستكون يوم، باستثناء الامتحانات التي تفصل بينها إجازة عيد الأضحى.

© Sputnik / M.HASSAN

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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