شركة مستوحى من مينيينز.. فيتبيت تطلق سواراً يشجع الأطفال على نمط حياة صحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة فيتبيت إطلاق سوار اللياقة البدنية Ace 3 Special Edition: Minions، والذي يساعد الأطفال، في السادسة فما فوق، على اعتماد أسلوب حياة نشط وصحيبشكل ممتع وسهل، ويستوحي تصميمه من فيلم مينيينز لشركة إليمونيشن.



ويمثل سوار Ace 3 Special Edition: Minions أحدث إصدارات فيتبيت من سوارات Ace لتعقب نشاط ونوم الأطفال، يتضمن مزايا مثل التنبيهات لمواصلة الحركة والتذكير بتحقيق أهداف الأنشطة البدنية، ويمتاز بتصميمه المقاوم للماء، مع بطارية تدوم لثمانية أيام.

ويتميز السوار الجديد بساعة تفاعلية وأحزمة مستوحاة من شخصيات مينيينز، وخلفيات نشطة مستوحاة من هذه الشخصيات، والتي ستتوفر قريبا ضمن نطاق الأسعار المقبولة لأجهزة Fitbit Ace 3™.

وتتيح أساور Ace 3 Special Edition: Minions للأطفال فرصة التفاعل مع الشخصيات المحببة لديهم من خلال تصميمها المميز.

ويتزين حزام السوار بنقوش حصرية مستوحاة من شخصيات مينيينز بالأصفر، وتمتاز بتصاميمها المضادة للصدمات والمقاوم للماء بحزام مريح وآمن من السيليكون.

ويمكن للأطفال، الذين يملكون أيا من أساور Ace 3 تخصيص سوار التعقب مع أحزمة بتصميم مينيينز وبلون Despicable Blue الأزرق و Mischief Black الأسود، يتيح لهم الحصول على النسخة الأحدث من الأجهزة.

وجه الساعة الجديد

ويتيح وجه الساعة الجديد بالرسوم المتحركة، والمتوفر حصريا على أساور Ace 3، الاستمتاع بتجربة شخصيات مينيينز؛ التي تجري وترقص وتتزلج على الماء وتسبح لتشجيع الأطفال على التحرك بنشاط، وإظهار مدى تقدمهم في تنفيذ أهدافهم اليومية القابلة للتخصيص سواء بالدقائق أو الخطوات.

أسلوب حياة صحي

ويوفر سوار Ace 3 Special Edition: Minions الإجراءات الوقائية، التي توفرها سلسلة أساور Ace، ما يساعد للأطفال على اتباع أسلوب حياة صحي، ويمكن للأهل التأكد من حماية خصوصية أطفالهم، بإشاء حساب فيتبيت مخصص للعائلة في تطبيق Fitbit للتحكم في إعدادات الخصوصية والحماية، للأطفال الذين يقلون عن 12 عاما، وتتطلب استخدام سوارات Ace 3 Special Edition: Minions أو Ace 3.