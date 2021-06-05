شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 400 ألف شخص تضرروا جراء الفيضانات بالصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التى ضربت جميع أنحاء الصومال، أضرت بنحو 400 ألف شخص فى 14 منطقة منذ أواخر شهر أبريل.

وذكر المكتب - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية، اليوم السبت، - أن نحو 101 ألف و300 شخص من المتضررين من الفيضانات شُردوا من منازلهم، لافتا إلى أن الشركاء على المستوى الإنسانى زادوا من المساعدات لتصل إلى 82 ألف شخص على الأقل من المتضررين.

وجاء بيان المكتب الأممى بعد ساعات من الزيارة التى قام بها رئيس الوزراء الصومالى محمد حسين روبلي، إلى مدينة جوهر، حيث أكد أن الحكومة الفيدرالية ستعمل على استراتيجية للتخفيف من آثار الفيضانات الدائمة فى البلاد والعثور على حل دائم لهذه المشكلة.

يذكر أن 25 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم جراء سقوط أمطار غزيرة فى أجزاء عديدة من الصومال.