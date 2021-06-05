شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعيد فتح 7 مساجد بعد تعقيمها لمواجهة "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية بإعادة فتح 7 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها فى 4 مناطق عقب ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 119 يوماً 1500 مسجد.

وأوضحت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت - أن المساجد التى جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هى ثلاثة مساجد بمنطقة الرياض ومسجدان بمنطقة عسير ومسجد واحد فى كل من منطقتى الحدود الشمالية وتبوك.

وبيّنت أن تلك الإجراءات تتخذ فى إطار مواجهة فيروس كورونا والحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد.