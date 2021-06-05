شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. بدء إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات عبر «نظام فارس» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

من المقرر أن يبدأ شاغلو الوظائف التعليمية غداً (يوم الأحد) الراغبين في النقل الداخلي والخارجي إدخال رغباتهم، بما يتجاوز 20 رغبة ، ويمكن الاكتفاء برغبة واحدة وتمثل هذه المرحلة الثانية من إجراءات النقل، وستستمر عملية إدخال الرغبات حتى 2 ذو القعدة الشهر القادم .

وكانت وزارة التعليم قد بدأت المرحلة الأولى لتأكيد بيانات شاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات الراغبين في النقل في 11 شوال 1442 هجري حتى 15 شوال 1442 هجري، وذلك عبر نظام فارس سابقا.

وأعلنت الوزارة عن مراجعة الملاحظات بعد التأكيد من قبل جهات الإختصاص بالوزارة وإدارات التعليم خلال الفترة من 15 شوال 1442 هجري حتى 24 شوال 1442 هجري.

وتتميّز آليات إجراءات النقل هذا العام بتنفيذها على نظام فارس (اضغط هنا)، وتزامن طلب النقل الداخلي مع النقل الخارجي، إلى جانب عدم الحاجة لتحديث البيانات وإنما تأكيدها فقط من طالبي النقل، واعتماد الإقرار الإلكتروني و‏عدم الحاجة لطباعة استمارة النقل، كذلك ربط إجراءات النقل وكافة عملياته في نظام واحد.

وسيتم الإعلان عن نتيجة حركة النقل الخارجي في 21 ذو القعدة 1442هـ القادم ، ويمكن التظلم على نتيجة النقل إلكترونيا حتى 27 من الشهر نفسه ليتم بعدها اعتماد الحركة وتبليغها لإدارات التعليم في 28 من ذو القعدة لتبدأ مرحلة ترتيب الشرائح للمنقولين خارجيا من قيل المعلمين خلال الفترة من الأول وحتى الخامس من ذو الحجة لتعلن حركة النقل الداخلي في 22 من الشهر نفسة ليتم اعتمادها بعد انتهاء فترة التظلم في 29 من ذي الحجة للعام 1442هـ .

• دليل المستخدم لحركة النقل الداخلي (اضغط هنا).