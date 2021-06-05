شكرا لقرائتكم خبر عن هل تم حذف اسم «الفخذ» عبر منصة أبشر وتوكلنا؟ الأحوال المدنية تجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه لا يتم حذف أو إضافة أي بيانات للمواطن في السجل المدني إلا بناء على طلبه ووفق الأنظمة والتعليمات.
جاء ذلك في رد على سؤال مواطن قال فيه: “لماذا المعلومات المدونة في بطاقة الهوية المحمولة مكتملة بينما المدون على منصة أبشر وتوكلنا (الفخذ) غير موجود؟”.
وردت الأحوال المدنية بتغريدة عبر حساب العناية بالعملاء بقولها: “لا يتم حذف أو إضافة أي بيانات للمواطن في السجل المدني إلا بناء على طلبه ووفق الأنظمة والتعليمات، والمعتمد هو المدون في بطاقة الهوية الوطنية التي يحملها المواطن”.
كانت هذه تفاصيل خبر هل تم حذف اسم «الفخذ» عبر منصة أبشر وتوكلنا؟ الأحوال المدنية تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.