بوتين يتودد لبايدن قبل انعقاد القمة الأمريكية الروسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يريد إيجاد سبيل لتحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن خلال القمة المقررة 16 يونيو مع نظيره الأمريكي.



وقال بوتين في "منتدى سان بطرسبورغ" الاقتصادي "علينا إيجاد سبيل لتنظيم هذه العلاقات التي هي اليوم في أدنى مستوياتها".

وتوقع الرئيس الروسي أن تعقد القمة مع نظيره الأمريكي في أجواء إيجابية، لكنه لا ينتظر خطوات ضخمة، مشيرا إلى أنه سيبحث سبل إعادة العلاقات الثنائية، معربا عن آمله أن يخلق اللقاء ظروفا مواتية لتطبيع العلاقات.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، قال إن اللقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن سيكون على انفراد.

وقال في تصريحات صحفية:" لن يكون هناك جدول أعمال ثابت لهذه القمة، وعلى أي حال سيتم تخصيص جزء كبير من الوقت لتلك القضايا، التي يرغب رؤساء الدول أنفسهم في التعبير عنها".

وأضاف: "ننطلق من حقيقة أنه سيكون هناك لقاء بمشاركة الوفود وبمشاركة أقرب المساعدين وعلى انفراد".

وبالنسبة للبيان المشترك بعد القمة، أشار بيسكوف إلي أن مثل هذا البيان لم يتقرر بعد، ولم يستبعد بيسكوف أن يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين بمجموعة من الصحفيين الروس بعد القمة.

وأعلن البيت الأبيض أن أول جولة خارجية للرئيس جو بايدن، ستشمل لقاءات مع زعماء روسيا وبريطانيا، إضافة إلى لقاء مع ملكة وملك.

وأضاف أن بايدن يعتزم لقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في العاشر من يونيو قبل أن يحضر قمة مجموعة السبع الكبرى في الفترة من 11 حتى 13 من يونيو/حزيران في كورنوال في بريطانيا، حيث سيعقد اجتماعات ثنائية مع زعماء آخرين في المجموعة.

وفي بلجيكا، من المقرر أن يلتقي بايدن مع الملك فيليب ورئيس الوزراء ألكسندر دي كرو.

أما قمة بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فمن المقرر انعقادها في الـ16 من يونيو/حزيران في جنيف.