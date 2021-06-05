شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند توجه تحذيراً نهائياً لموقع تويتر.. ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

وجهت الحكومة الهندية تحذيراً نهائياً لموقع التواصل الاجتماعي(تويتر) للامتثال على الفور لقواعد جديدة لشركات التواصل الاجتماعي أو مواجهة "عواقب" بموجب قوانين محلية، في تصعيد لنزاع مع الموقع، حسب ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.



وقالت وزارة الالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية في إشعار اليوم السبت، "يظهر عدم الامتثال(للقواعد) عدم التزام موقع تويتر وكذا عدم بذل جهود لتوفير تجربة آمنة لشعب الهند على منصته".

وأضافت أن الهند "أعطت إنذاراً أخيراً" للموقع للامتثال، كبادرة حسن نية.

ورفض متحدث باسم تويتر في نيودلهي التعليق.