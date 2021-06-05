الجيش الروسي يشارك بالصلاة في كنيسة بالقامشلي السورية... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال رئيس الكنيسة عبد الخاس موسى عبد الله، إن الخدمة في كنيسة القامشلي تقام في نهاية كل أسبوع، وكذلك في أيام العطلات، كما شكر الجيش الروسي الذي أحضر طرودا غذائية للمسيحيين.

مضيفا " نحن ممتنون للغاية للجنود الروس على وجودهم هنا، ونصلي من أجل كل جندي روسي على الأراضي السورية. نشكر الجيش الروسي على وضع حد للإرهاب وعلى مساعدته التي لا حدود لها."

وأشار رئيس مجموعة تشكيل الإمدادات الإنسانية لمركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة دميتري بريدوتشيف، إلى أن الجيش الروسي يتواجد في الحي المسيحي في قاميشلي لأول مرة. بالإضافة إلى ذلك

قال إن السكان راضون عن زيارتهم، معربين عن ودهم للروس، بحسب ما نقل موقع iz.