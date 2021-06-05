السنوار: شكل الشرق الأوسط سيتغير إذا عادت المعركة مع إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد السنوار خلال لقائه الكتاب والأكاديميين وأساتذة الجامعات، في قطاع غزة إن "المعركة الأخيرة أثبتت أن المقاومة الفلسطينية تضم بين صفوفها عددا كبيرا من حملة الشهادات العليا".

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وأفادت "وكالة سما"، مساء اليوم السبت، بأن يحيي السنوار قد ذكر أن المقاومة استعملت 50% فقط من قوتها خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، المعروفة فلسطينيا "سيف القدس"، منوها إلى أنها لن تتراجع ودافعية القتال لديها بأفضل حالاتها.

وتابع رئيس حماس في غزة:

تل أبيب التي أصبحت قبلة الحكام العرب حولناها إلى ممسحة، وأوقفتها المقاومة على رجل واحدة، والهرولة العربية للتطبيع والانقسام الفلسطيني والوضع الدولي شجعت إسرائيل على عدوانها.

واستطرد يحيي السنوار، "غزة رغم بعض صور الدمار لن ترجع للوراء ودافعية القتال لدينا بأفضل حالاتها، والاحتلال لم يدمر إلا كسور من أنفاق المقاومة في قطاع غزة"، مجددا التأكيد على أن "العدو فشل في تحطيم مترو حماس لأننا نعشق هذه الأرض كما هي تعشقنا".

وذكر السنوار في كلمته المهمة أن "منظمة التحرير بدون حركة حماس وفصائل المقاومة هي مجرد صالون سياسي"، موضحا "أمامنا استحقاق فوري لترتيب منظمة التحرير لتمثل الجميع ولنضع استراتيجيتنا الوطنية لإدارة الصراع لتحقيق جزء من أهداف شعبنا".