شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن تطعيم مليون و88 ألفا و158 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الصحة التونسية، أن مليونا و88 ألفا و158 شخصا تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى أمس، وهو اليوم الـ84 من الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس التاجي.

وأوضحت الوزارة - بحسب بيان على الصفحة الرسمية، اليوم السبت - أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أمس الجمعة، بالجرعة الأولى بلغ 36 ألفا و362 شخصا، وذلك فى مختلف مراكز التلقيح المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية، مضيفة أن العدد الإجمالى للذين تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من اللقاح بلغ حتى أمس 329 ألفا و685 شخصا.

وأشار إلى أن إجمالى عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة (إيفاكس) التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتى أمس مليونين و202 ألف و909 أشخاص.. مجددة دعوتها لكافة المواطنين والمواطنات الراغبين فى تلقى التطعيم إلى التسجيل على منظومة (إيفاكس).