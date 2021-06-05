شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخص بحادث دهس على مسار «قطار الحرمين» بمكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أدى حادث اصطدام لقطار الحرمين في مكة المكرمة، صباح السبت، لوفاة شخص كان متواجد بطريقة غير نظامية على مسار الخط الحديدي للقطار. وأكدت شركة المشاريع السعودية الإسبانية المشغلة لقطار الحرمين السريع، خبر وفاة رجل، بسبب وجوده على مسارالقطار. وقالت الشركة في بيان إن الحادث وقع حوالي الساعة التاسعة صباح السبت، بسبب وجود شخص بطريقة غير نظامية على مسار الخط الحديدي، على بعد 4 كيلومترات من محطة مكة المكرمة.

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