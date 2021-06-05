وفد عماني يصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال القيادي الحوثي محمد عبدالسلام، إن "فد المكتب السلطاني يصل للتباحث حول الوضع في اليمن، والتباحث حول عملية الدفع بترتيبات الوضع الإنساني، وكذلك عملية السلام"، وفق وكالة "سبأ" التابعة لجماعة "أنصار الله".

وأضاف عبد السلام أن "سلطنة عمان كانت ساحة لكل اليمنيين في الشأن السياسي وفي الشأن الإنساني".

وتابع: "استكمالا للجهود التي بذلناها في سلطنة عمان نحن اليوم في صنعاء لمناقشة كل ما له مصلحة على المستوى الوطني والمنطقة عموما".

وفي مقطع فيديو بثته القناة الحوثية، أظهر لحظة وصول الطائرة للعاصمة صنعاء.

هذا وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، أن استمرار الهجمات الحوثية ضد السعودية "يهدد مسار الحل في اليمن".

وأشارت الوزارة إلى دور سلطنة عمان في حل الأزمة في اليمن، مؤكدة أنها مستمرة أيضا في التنسيق معها.

وتابعت الخارجية الأمريكية في تصريحات لصحيفة "الشرق" أنها مستمرة في مشاوراتها مع المملكة العربية السعودية ودول المنطقة للوصول إلى حل سياسي في اليمن.