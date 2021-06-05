تونس... الحزب الدستوري الحر ينظم مسيرة "تحرير البرلمان من دكتاتورية الإخوان"

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / HASNA
واندلعت مناوشات بين قوات الأمن والمشاركين في المسيرة حيث منعت وحدات الأمن المحتجين من التقدم أمام ساحة البرلمان.
وتقود المسيرة رئيسة الحزب الدستوري الحرعبير موسي التي قالت إنها تواجه دكتاتورية الإخوان تحت قبة الرلمان برئاسة راشد الغنوشي.
وأشار الحزب الدستوري الحر إلى أن دعوته لتنظيم المسيرة تأتي إثر "الانتهاكات الخطيرة والانحرافات غير المسبوقة التي يشهدها البرلمان نتيجة تغول راشد الغنوشي وأغلبيته البرلمانية والتعسف في استعمال السلطة داخل هياكل مجلس نواب الشعب".