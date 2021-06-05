شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. خطأ فادح من قائد مركبة يسبب تصادم على الطريق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق حدوث تصادم على أحد الطرق في المملكة بسبب خطأ فادح لقائد إحدى المركبات. وظهر خلال المقطع قائد مركبة نوع مرسيدس تنحرف فجأة من اليسار لليمين وأثناء عبور إحدى السيارات في مسارها اصطدمت بها. وتؤكد الإدارة العامة للمرور، على أهمية الالتزام بقواعد المرور والمسارات المحددة على الطريق، وعدم الانتقال من مسار إلى آخر إلا بعد تشغيل الإشارة والتأكد من خلول الطريق من المركبات لتفادي حوادث التصادم.

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