شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يتوقع انتهاء موسم الغبار الربيعي وبداية السكون الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، إنه بانتهاء شهر مايو الماضي ينتهي موسم الغبار الربيعي.

وأضاف المسند، عبر حسابه في “تويتر”، أنه مع بداية شهر يونيو، نتعرض لموسم السكون الصيفي، مشيرًا إلى كون هذا الموسم مستقرًا بشكل عام.

وتابع “يشذ عن قاعدة الاستقرار منطقتان، الأولى هي المنطقة الشرقية، والتي تتعرض عادة لهبوب رياح البوارح، خلال يونيو ويوليو.

وأضاف عبدالله المسند: “أن المنطقة الثانية هي جازان، والتي تتعرض لموسم يسمى موسم الغبرة، قبيل نهاية يونيو وحتى منتصف أغسطس”.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين يطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى تصل إلى 49 درجة مئوية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة15 -35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .