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الصين تقر الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفاك" للأطفال من سن 3 أعوام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد يين ويدونج رئيس شركة سينوفاك بيوتك الصينية، أن بلاده أقرت الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفاك" المضاد من سن 3 حتى 17 عاما.

 

وترفض حملة التطعيم في الصين، التي أعطت أكثر من 723 مليون جرعة حتى 3 يونيو/حزيران، منح لقاحات لمن هم دون الـ18 عاماً.

 

وأضاف "يين" في مقابلة مباشرة مع التلفزيون الصيني الرسمي، إن موعد إتاحة اللقاح للفئات العمرية الأصغر يعتمد على السلطات الصحية التي تعد استراتيجيات التطعيم.

 

وأظهرت المرحلتان الأولى والثانية من التجارب الإكلينيكية للقاح، أنه يحفز الجهاز المناعي عند الأطفال في سن الثالثة وحتى المراهقين في سن 17 عاماً.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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