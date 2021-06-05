إسرائيل تفرج عن أقدم أسير أردني في سجونها غدا الأحد

دبي - محمود عبدالرازق - وقال نادي الأسير في بيان، إن "عائلته قد تمكنت خلال سنوات أسره من زيارته مرتين فقط، كما أنّه فقد والديه، وشقيقته، خلال هذه السنوات، وحُرم من وداعهم، كما المئات من الأسرى في سجون الاحتلال الذين فقدوا أحبة لهم".

وخلال سنوات أسره الطويلة، خاض عدة إضرابات عن الطعام، وكان أبرزها إضرابا عن الطعام خاضه في أواخر عام 2015، وبداية عام 2016، حيث استمر إضرابه لأكثر من 70 يومًا، للمطالبة بالإفراج عنه وعودته إلى عائلته في الأردن.

الأسير أبو جابر هو واحد من بين (22) أسيرا أردنيا تعتقلهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها.