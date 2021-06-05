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دولة أوروبية تعلن عن خبر سار للسعوديين

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دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لسفير فرنسا لدى لودوفيك بوي، فإن بلاده تعتزم استقبال السعوديين اعتبارا من الأربعاء القادم دون إخضاعهم لإجراءات العزل والحجر الصحي عند الوصول، شريطة إبرازهم وثيقة خلوهم من .

ولكن في الوقت نفسه، كشف السفير الفرنسي، عن 3 شروط لدخول السعوديين إلى فرنسا.

وقال عبر حسابه بتويتر: "إلى أصدقائنا السعوديين، إذا كنتم قدحصلتم على اللقاح ولديكم تأشيرة صالحة، بمكنكم السفر إلى فرنسا ابتداء من 9 يونيو، مع فحص "PCR" بمدة تقل عن 72 ساعة ومن دون حجر صحي عند الوصول".

وأتم "أهلا وسهلا بكم جميعا".

وكانت

أعلنت أمس الجمعة، السماح للسياح الذين تم تطعيمهم من معظم أنحاء العالم بزيارة فرنسا، شرط أن يحملوا نتائج اختبارات سلبية لكورونا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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