شكرا لقرائتكم خبر عن تونس.. انطلاق مسيرة للمطالبة بتحرير البرلمان من سيطرة الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل، مسيرة فى تونس للمطالبة بتحرير البرلمان من سيطرة الإخوان دعا إليها قوى وأحزاب سياسية تونسية مثل الحزب الدستورى الحر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان المنذر عميرى ناشط سياسى تونسى، انتقد حركة النهضة -إخوان تونس- مؤكدا أن جماعة الإخوان فى تونس تقف وراء كل الأزمات التى تشهدها البلاد سواء الأمنية أو السياسية أو الاجتماعية، وأشار "عميرى" أن الوضع القائم فى تونس الآن يشبه لحد كبير الهدوء الذى يسبق العاصفة، موضحا أن هناك تجهيزات من القوى السياسية وعامة الشعب التونسى للانتفاضة في وجه الإخوان وإسقاط حكم راشد الغنوشى.

وأوضح أن هناك نقطة الاتفاق بين عامة الشعب التونسى على أن حركة النهضة في تونس هي سبب رئيسي في جميع مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية، مضيفا: "قد فشلت حركة النهضة أن تكون حزب مدنى أو حزب وطنى، بل مُصرة على أن تكون كجميع التنظيمات المتطرفة، كما تُصر أن تكون ضلع رئيسى فى التنظيم الدولى للإخوان".

وقد أطلق أميرال تونسى مبادرة هى الأولى من نوعها، تدعو إلى تكاتف الشعب التونسي لإنقاذ تونس من "أخونة البلاد" ومواجهة حركة النهضة -إخوان تونس- فيما أكد خبراء تونسيون أن هذه المبادرة نالت إعجاب الشعب، بينما أطلقت حركة النهضة حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعى لتشويهها.