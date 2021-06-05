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العراق: مقتل وإصابة 9 من قوات البيشمركة إثر هجوم لحزب العمال في دهوك

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القاهرة - سامية سيد - أعلن وكيل وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق سربست لزكين، اليوم السبت، مقتل وإصابة 9 من البيشمركة جراء هجوم لحزب العمال في محافظة دهوك.
 

وقال لزكين، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن: "ضحايا قوات البيشمركة سقطوا نتيجة كمين نصبه مسلحو حزب العمال (بي كاكا) في جبل متينا أمام قضاء العمادية في محافظة دهوك، ما أسفر عن مقتل 5 من الجهد الهندسي في قوات البيشمركة ، وإصابة 4 آخرين أثناء قيامهم بواجب تمشيط ورفع الألغام والحواجز في تلك المنطقة".

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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