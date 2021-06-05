شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل وإصابة 9 من قوات البيشمركة إثر هجوم لحزب العمال في دهوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وكيل وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق سربست لزكين، اليوم السبت، مقتل وإصابة 9 من البيشمركة جراء هجوم لحزب العمال في محافظة دهوك.



وقال لزكين، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن: "ضحايا قوات البيشمركة سقطوا نتيجة كمين نصبه مسلحو حزب العمال (بي كاكا) في جبل متينا أمام قضاء العمادية في محافظة دهوك، ما أسفر عن مقتل 5 من الجهد الهندسي في قوات البيشمركة ، وإصابة 4 آخرين أثناء قيامهم بواجب تمشيط ورفع الألغام والحواجز في تلك المنطقة".