صحيفة سعودية: الولايات المتحدة تحتاج إلى رؤية حقيقية وشراكة دائمة مع العالم العربي

القاهرة - سامية سيد - أكدت صحيفة (الرياض) السعودية أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى رؤية حقيقية وشراكة دائمة مع العالم العربي.

وقالت الصحيفة - في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (رؤية أمريكية جديدة) اليوم /السبت/ - "إنه بالرغم من كون الولايات المتحدة قوة عظمى لا يمكن تجاهلها إلا أنها لم تستطع حتى الآن التوصل إلى الصيغة المناسبة لمخاطبة الدول العربية وأن إدارة بايدن بحاجة لصياغة رؤية إبداعية للتعامل مع العالم العربي، لا رؤية توصف بضيق الأفق".

وأشارت إلى أن وجود سياسة خارجية أمريكية يشارك فيها العرب ليس أمراً اختيارياً بالنسبة لواشنطن، لكنه أمر لا بد منه نظراً إلى الوزن الجغرافي الاستراتيجي والاقتصادي والسكاني للعالم العربي في عصر تنافس القوى العظمى.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة بايدن تحتاج إلى الاعتماد بشكل أكبر على الدبلوماسية والتنسيق مع الحلفاء التقليديين وأنها تتمتع بفرصة حقيقية لإحداث تغيير دائم وهادف وبناء، يكون العرب شركاء فاعلين في جعل هذه الشراكة حقيقية.