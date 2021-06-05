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منظمة الصحة العالمية تسعى لتطعيم 250 مليون شخص إضافي بنهاية سبتمبر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

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أعلنت منظمة الصحة العالمية سعيها لتطعيم 250 مليون شخص إضافي ضد فيروس بحلول نهاية سبتمبر المقبل لتحقيق الهدف المنشود بتحصين 10% على الأقل من سكان كل بلد حول العالم.

 

وقال الدكتور بروس الوارد كبير مستشاري مدير عام منظمة الصحة العالمية في تصريحات صحفية اليوم في جنيف إن مبادرة تسريع الوصول إلى أدوات مواجهة كورونا والتي تشمل اللقاحات والاختبارات والعلاجات تواجه فجوة تمويلية تبلغ حوالي 16 مليار دولار.

 

ونوه إلى أن المنظمة تواجه تحديات بشأن تحقيق هذا الهدف تتمثل في الوصول إلى الأدوات اللازمة لإيصالها إلى البلدان المحتاجة، مشيرا إلى أن هناك حاجة لمائة مليون جرعة خلال شهري يونيو الحالي ويوليو المقبل فقط.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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