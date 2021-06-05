الجيش السوداني يحسم الجدل بشأن انتشار قواته إثر توتر مع قوات الدعم السريع

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Mahmoud Hjaj

ووفقا لموقع "الشرق نيوز"، نفت القوات المسلحة السودانية الأنباء عن وجود توتر بينها وبين قوات الدعم السريع، مشيرة إلى هدوء الأوضاع الأمنية، واتهمت جهات بعرقلة الفترة الانتقالية.

ونقل الموقع عن المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية العميد د. الطاهر أبو هاجة، قوله إن "الأوضاع الأمنية بالبلاد هادئة ولا وجود لانتشار عسكري، على عكس ما تداولته تقارير إعلامية بشأن استنفار إثر توتر بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع".

وأكد أبو هاجة أنه "لا وجود لتوتر في العلاقة بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع".

كما اتهم جهات (لم يسمها) بالوقوف خلف ما وصفها بـ"الإشاعات"، مشيرا إلى أنها تحاول عرقلة الفترة الانتقالية.

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى تصاعد حدة التوتر بين قادة المكون العسكري بعد أن رفعت قوات الدعم السريع وتيرة استعدادها القتالي داخل العاصمة في جميع معسكراتها الفرعية.