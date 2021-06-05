شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس المقبل .. انطلاق معرض بغداد الدولي للكتاب بمشاركة 220 دار نشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق يوم الخميس المقبل، فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب، بمشاركة أكثر من (220) دار نشر محلية وعربية وأجنبية، وتستمر فعالياته حتي 22 يونيو الجاري على أرض معرض بغداد الدولي تحت شعار (الكتاب_وطن).



ونقلت وكالة الأنباء الوطنية العراقية، اليوم السبت، عن مدير عام شركة المعارض العراقية سرمد طه سعيد قوله، إن المعرض سيقام لمدة 10 أيام .. موضحا أن الاستعدادات لافتتاح معرض بغداد للكتاب تأتي بعد توقف المعارض لأكثر من سنة بسبب انتشار جائحة كورونا.



وأشار إلى أنه في إطار تطبيق تعليمات خلية الأزمة العراقية للحد من انتشار فيروس كورونا، تم اتخاذ كافة الإجراءات من تجهيز بوابات للتعقيم، كما سيتم نصب منظومات تعقيم وتطهير حديثة في قاعات العرض.