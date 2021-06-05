شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قطيع فيلة يثير الفوضى في الصين.. ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت وكالة أنباء الصين (شينخوا)، أن قطيعاً متجولاً مكوناً من 15 فيلاً تسبب في حدوث فوضى في الصين، حيث أصبحت السلطات في مدينة كونمينج الجنوبية في حالة تأهب قصوى بعد أن وصل القطيع إلى ضواحي العاصمة هذا الأسبوع.



وأفادت الوكالة بأن قطيع الفيلة البرية غادر موطنه الأصلي في 16 أبريل الماضي ولا يزال يواصل رحلته التي قطع فيها مسافة تقدر بنحو 500 كيلومتر وصولاً إلى مقاطعة يونان. وتستخدم السلطات الطعام من أجل جذب الفيلة بعيداً عن المناطق المكتظة بالسكان، وقد تغلق أحياناً الطرق أثناء عبورهم. وأشارت الوكالة إلى أنه تم نشر قوات أمن على متن أكثر من 200 مركبة لمراقبة القطيع أثناء رحلته ولإبقائه بعيداً عن البشر والمناطق السكنية.