شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم فى السعودية والإمارات وشديد الحرارة فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختلف درجات الحرارة فى منطقة الخليج، حيث تشهد السعودية طقس غائم وسحب رعدية ممطرة ، بنما يكون الطقس فى الإمارات صحو وغائم، وفى الكويت شديد الحرارة.

السعودية:

توقع المرصد الوطنى للارصاد الجوية فى السعودية اليوم السبت سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة. في حين يطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمي تصل الى 49 درجة مئوية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

الإمارات :

كما توقع المركز الوطني للأرصاد فى الكويت، أن يكون الطقس اليوم السبت صحواً و غائما جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وحاراً نهاراً ورطباَ ليلاً وصباح الباكر مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

و اوضح المركز في بيانه اليومي ان حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.. ويكون الموج فيالخليج العربي خفيفا سيحدث المد الأول عند 08:57 والمد الثاني عند 22:34 و الجزر الأول عند الساعة 15:28 والجزر الثاني عند الساعة 05:12.. وفي بحر عمان يكزن الموج خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 18:28 والمد الثاني عند الساعة 07:49 و الجزر الأول عند الساعة 12:21 والجزر الثاني عند الساعة 01:27.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس اليوم شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .

وفى المساء حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 32 كم/ساعة .