ميزة جديدة من واتساب.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف مسؤولون في تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري أن إصدارا تجريبيا سيصدر خلال الأشهر المقبلة سيتضمن مزايا جديدة.



ويتيح الإصدار الجديد للمستخدم استخدام حسابه على عدة أجهزة ذكية، وهي ميزة طال انتظارها من قبل عدد كبير من مستخدمي التطبيق.

ويمكنك حاليًا استخدام حسابك عبر جهاز واحد فقط (هاتفك برقم مسجل). وهناك نسخة واتساب ويبن، لكن يجب أن يكون هاتفك متصلاً بالإنترنت حتى تعمل.

ونقل موقع "WABetaInfo"، عن الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرج، ومدير واتساب، ويل كاثكارت، تأكيدهما بأن واتساب سيتيح لمستخدميه الدخول إلى حساباتهم من عدة هواتف، وقال إن ذلك سيكون ممكنا من 4 أجهزة مختلفة.

ولفت كاثكارت إلى أن الدعم متعدد الأجهزة سيتيح استخدام واتساب على أجهزة آيباد، التي لا يدعمها التطبيق أصلا.

كما أكد زوكربيرج أن واتساب سيعمل على إضافة ميزة "العرض لمرة واحدة"، والتي تتيح إرسال رسالة تختفي بعد الاطلاع عليها.

وأشار إلى إضافة "وضع الاختفاء"، الذي يتيح ضبط جميع المحادثات لتختفي بعد مرور وقت محدد، على غرار "سناب تشات".

وأكد زوكربيرج للموقع أن الدعم متعدد الأجهزة لن يؤثر على تشفير الرسائل، والتي ستبقى متمتعة بذات المستوى من الأمان والخصوصية.

وكان واتساب قد أعلن، في مايو/أيار الماضي، أنه إذا لم يوافق المستخدمون على شروط الخدمة الجديدة بحلول 15 مايو، فسيبدأ التطبيق في إيقاف ميزات استخدامه بشكل تدريجي حتى الموافقة على الشروط.

وفي هذه المرحلة، ستصبح "الصفحة" التي تطلب من المستخدمين قبول شروط الخدمة التي حددتها شركة فيسبوك دائمة، وسيحتاج المستخدمون إلى النقر فوقها لاستخدام واتساب.

وحذرت الشركة من أنه "بعد أسابيع قليلة من الميزات المحدودة، لن يتمكن المستخدمون من تلقي المكالمات أو الإشعارات الواردة، وسيتوقف التطبيق عن إرسال الرسائل والمكالمات إلى الهاتف".

وفي هذه المرحلة سيتعين على المستخدمين الاختيار إما قبول الشروط الجديدة أو منعهم فعليا من استخدام واتساب.

وأعلنت الشركة، في يناير/كانون الثاني الماضي، عن تحديث شروط الخدمة الجديدة، وقام كثير من المستخدمين بتنزيل تطبيقات بديلة مثل "سيجنال" و"تيليجرام" خشية من أن تؤثر الشروط الجديدة على الخصوصية.

وشملت مخاوف المستخدمين "الحق في قراءة الرسائل وتسليم المعلومات إلى فيسبوك"، فيما أطلقت فيسبوك حملة دعائية توضح أن الشروط الجديدة تركز على مجموعة من الميزات التي تتيح للمستخدمين إرسال رسائل إلى الشركات عبر التطبيق.