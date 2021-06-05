شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد السورى: هناك فرص استثمارية واعدة فى البلاد رغم الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر الخليل، عن فرص استثمارية واعدة في سوريا، مشيرًا إلى قفزة في الصادرات السورية خلال عام 2021.

وقال الوزير السوري - في تصريح لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، على هامش مشاركته في منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، امس الجمعة - "إن لدى سوريا فرصًا استثمارية كبيرة، على الرغم من الحرب التي شهدتها"، منوهًا بأن سوريا ستكون محطة لأنظار المستثمرين في الفترة القادمة.

وأضاف أن الاستثمار يلعب دورًا حيويًا في المجال الاقتصادي في حياة أي بلد، مشيرًا إلى قيام دمشق بإصدار قانون استثمار كامل يتضمن ضمانات تشريعية وقضائية ويتضمن أيضًا إعفاءات ضريبة تتدرج حسب القطاعات الاقتصادية، تصل في بعض القطاعات إلى صفر مدى الحياة.