عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أسرة البرازيلي المتهم بالتحرش تعتذر من الشعب المصري

السبت 5 يونيو 2021

الخليج 365

قدمت أسرة الطبيب البرازيلي المتهم بالتحرش بفتاة في أحد المحال السياحية بالأقصر، اعتذارها للفتاة وأهلها والشعب المصري عما حدث.



وجاء في نص رسالة الاعتذار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "تتقدم عائلة فيكتور سوريتنينو عن نجلها الطبيب فيكتور سورينتينو، باعتذار رسمي للمتضررة وعائلتها، وكل من لمسه الأمر، وجموع الشعب المصري، ولجميع المسؤولين بالدولة المصرية".

وأضافت الأسرة في رسالتها : "تتقدم بخالص المشاعر، ونتعهد بجبر الأضرار المادية والمعنوية كافة".

كانت النيابة العامة في مصر، أمرت بحبس السائح البرازيلي، المتهم بالتحرش بفتاة في أحد المحال السياحية، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة المصرية للسائح البرازيلي تهمة التعرض لفتاة مصرية بإيحاءات وتلميحات جنسية بالقول، وتعديه بذلك على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياة المجني عليها الخاصة، واستخدامه حسابا إلكترونيا خاصا في ارتكاب تلك الجرائم.

وكشفت النيابة المصرية، في بيان لها الاثنين، عن مقطع مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدي سائح برازيلي الجنسية لفظيا بإيحاءات جنسية بلغة أجنبية على فتاة مصرية بأحد المحال خلال عرضها أوراق البردي عليه.