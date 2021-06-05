مذيع الـ"بي بي سي" يقدم نشرة الأخبار بـ"الشورت" (فيديو)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مذيع الـبي بي سي يقدم نشرة الأخبار بـالشورت فيديو

السبت 5 يونيو 2021

الخليج 365

صدم مذيع في قناة "بي بي سي" المشاهدين بظهوره وهو يرتدي "الشورت"، وحذاءً رياضيًا أثناء تقديمه النشرة الإخبارية.



وظهر المذيع البريطاني شون لي، أثناء تقديمه النشرة الإخبارية وهو يرتدي بدلة رسمية، وربطة عنق، ولكن بشكل مفاجئ أظهرت كاميرات البرنامج أثناء التقاط مشاهد موسعة للاستوديو ارتداء لي "الشورت"، ليتم الكشف عن ساقيه وهو يرتدي حذاءً رياضيًا من أسفل المنضدة التي كان يجلس عليها.

وتزامن ظهور لي، (51 عامًا) وهو يرتدي هذه الملابس الصيفية مع بذلة رسمية من الأعلى مع تسجيل بلاده في هذا اليوم (الأربعاء) أعلى درجات حرارة.

وتبادل المتابعون على منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة الفيديو الذي يظهر فيه "لي" وهو يرتدي "الشورت" مع البدلة، وتوالت التعليقات الساخرة من الواقعة وتصوير الكاميرا له بهذا الشكل الصادم للمشاهدين.

واستمر "لي" بتقديم النشرة الإخبارية بهذا المظهر، وكان يتحدث عن قواعد السفر الجديدة في ظل جائحة كورونا، وأيضًا الاضطرابات الخطيرة في السياسة الإسرائيلية.