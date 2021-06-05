شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا والمغرب يبحثان آخر مستجدات الحوار السياسي الليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، آخر مستجدات الحوار السياسي الليبي بمساراته المختلفة، وسبل إنجاح الانتخابات في موعدها المحدد.

واستعرض الجانبان- وفقا لما أوردته بوابة (الوسط) الليبية- سبل تعزيز التعاون الثنائي.

من جانبه، أشاد المشري بدور المغرب في رعاية مسارات الحوارات، ودعمه المستمر للشعب الليبي، ووقوفه إلى جانبه.

ووصل المشري، الخميس، إلى الرباط بالتزامن مع زيارة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.