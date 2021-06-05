شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية ساحل العاج تؤكد دعم بلادها للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة الخارجية والاندماج الإفريقي والمغتربين الإيفوارية كانديا كامارا، دعم بلادها للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، عبر التوصل لحل نهائي ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع مجلس السفراء العرب المعتمدين لدى ساحل العاج "الكوت ديفوار" مع الوزيرة كامارا؛ لنقل الموقف العربي الموحد في إدانة الاعتداءات الأخيرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض والشعب الفلسطيني، والانتهاكات الخطيرة ضد المقدسات المسيحية والإسلامية في مدينة القدس والتهجير القسري لسكانها الأصليين.

من جهته، أوضح سفير دولة فلسطين لدى الكوت ديفوار عبد الكريم عويضة- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن لقاء وزيرة الخارجية الإيفوارية يأتي في إطار خطة العمل التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الطارئ لمجلس السفراء العرب المعتمدين في أبيدجان، للتحرك على الساحة الإيفوارية على المستويين الرسمي والشعبي، لكشف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، خاصة مدينة القدس، وشرح تداعياتها الخطيرة على عملية السلام والأمن الدولي.